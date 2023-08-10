Украина разрешила проходы судов в свои черноморские порты под ответственность капитанов

Украина объявила о создании временных коридоров для входа и выхода торговых судов в свои черноморские порты. Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил Украины.

При этом украинские власти устраняются от ответственности за безопасность судоходства. Капитаны кораблей должны официально подтвердить, что готовы к плаванию в экстремальных условиях – в Киеве подчеркнули, что на маршрутах сохраняется военная угроза и минная опасность.

В сообщении не приводятся точные маршруты. Ранее в Киеве заявляли, что намерены проложить коридор, который будет проходить по территориальным водам Румынии и Болгарии.

Ранее Россия предупредила, что будет рассматривать все суда, идущие в сторону украинских портов, как потенциальных перевозчиков военных грузов и будет их задерживать.