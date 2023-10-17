Киев не сможет вернуть под свой контроль Крым. Зато он в состоянии потерять еще больше земель из состава страны из-за своей несговорчивости.

Экс-дипломат Час Фриман из Соединенных Штатов высказал свое мнение о ситуации в зоне украинского конфликта. Он считает, что в результате боевых действий уже пролилось очень много крови, и все потери были понесены впустую для ВСУ.

«У Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон, и она может потерять еще больше территорий», - утверждает он в своем интервью интернет-каналу Dialogue works.

Все мирные переговоры, если они состоятся, будут проходить не на условиях Зеленского. И чем больше украинские власти будут настаивать на своем, тем менее выгодными для них будут мирные соглашения. Фриман указал, что сейчас под угрозу уже попало само сохранение Украины как государства.