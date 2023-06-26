Украинская армия под Артемовском перешла к глухой обороне

С ее стороны нет никаких наступательных действий. Вместо этого работает артиллерия.

Об этом сообщил один из бойцов-разведчиков 150-й мотострелковой дивизии, которая находится на позициях неподалеку от города. Он рассказал журналистам издания РИА Новости о ситуации вокруг этого населенного пункта.

По утверждению разведчика, автомобильная дорога, по которой ВСУ снабжают свои части, простреливается российскими войсками.

«Это дорога, ведущая в Артемовск, как они сами назвали — в ад. То есть если появляется машина, по ней отрабатывает ПТУР», - заявил военнослужащий.

Разведка на этом участке фронта активно занимается наблюдением за противником с помощью беспилотных летательных аппаратов либо тепловизоров. Также она корректирует огонь артиллерии.