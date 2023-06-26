Украинская армия под Артемовском перешла к глухой обороне
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С ее стороны нет никаких наступательных действий. Вместо этого работает артиллерия.
Об этом сообщил один из бойцов-разведчиков 150-й мотострелковой дивизии, которая находится на позициях неподалеку от города. Он рассказал журналистам издания РИА Новости о ситуации вокруг этого населенного пункта.
По утверждению разведчика, автомобильная дорога, по которой ВСУ снабжают свои части, простреливается российскими войсками.
«Это дорога, ведущая в Артемовск, как они сами назвали — в ад. То есть если появляется машина, по ней отрабатывает ПТУР», - заявил военнослужащий.
Разведка на этом участке фронта активно занимается наблюдением за противником с помощью беспилотных летательных аппаратов либо тепловизоров. Также она корректирует огонь артиллерии.