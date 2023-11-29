Украинская армия потеряла первый танк Leopard 1A5, недавно полученный от ФРГ

Артиллерия АВС РФ подбила такую тяжелую машину всего через пару недель с момента начала ее использования на линии фронта.

Издание Forbes выпустило статью, в которой рассматривается видео, ранее распространившееся по сети. В кадрах видно, как по танку ведется артогонь. Серии снарядов постепенно ложатся к нему все ближе и ближе.

«Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5», - указал автор этой статьи Дэвид Экс.

Он добавил, что уничтожение данного типа танка было неизбежно, поскольку он среди всех моделей, воюющих на передовой, наиболее уязвим из-за отсутствия динамической брони. Тем не менее, его подбили буквально через пару недель после того, как он поступил в украинские войска. Сведения о том, что бундесвер передал Киеву 10 танков Leopard 1A5, появились только в середине ноября. Месяц еще не закончился, а с передовой уже поступают известия, что данная техника начала уничтожаться.