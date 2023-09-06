Украинская армия потеряла почти триста человек во время атак на донецком направлении

Российские бойцы на этом участке фронта отразили 10 атак противника, нанеся ему заметный урон.

По утверждению министерства обороны РФ, наступательные действия вели штурмовые группы 80-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ. Они предприняли десять атак, которые проводились рядом с населенными пунктами Невельское, Химик, Клещеевка, Марьинск и Орехово-Василевка.

«Противник потерял танк, 2 боевые машины пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», пушку «Рапира», - перечислили в военном ведомстве нанесенный неприятелю ущерб.

Это заявление привело ТАСС. Помимо техники ВСУ потеряли до 285 человек своих солдат из числа живой силы.