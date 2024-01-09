Украинская армия призналась в остром дефиците зенитных управляемых ракет

ВСУ ощущают нехватку боеприпасов для средств противовоздушной обороны, что не дает им нормально противостоять воздушным ударам.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат во время своего выступления на новостном телемарафоне заявил, что у украинской ПВО нет в нужном количестве ракет для перехвата воздушных целей.

«Дефицит управляемых зенитных ракет, разумеется, есть. Никто этого не скрывает», - сообщил он.

При этом нехватка ощущается не только по части боеприпасов западного производства. Даже ракеты к системам, выпущенным еще при Советском Союзе, передаются Украине ее зарубежными союзниками. Несмотря на то, что производство ракет и снарядов на Западе увеличено в разы, насытить украинскую армию боеприпасами так и не удается.