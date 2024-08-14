Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников над Брянской областью
Фото: [Министерство обороны РФ]
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Пять беспилотников ВСУ самолетного типа своевременно обнаружены и уничтожены силами ПВО Минобороны. Пострадавших и разрушений нет.
12 августа Александр Богомаз принимал участие в оперативном совещании руководителей приграничных регионов, которое провел Владимир Путин. Брянский губернатор подчеркнул, что у руководства области налажено полное взаимодействие с силовым блоком.
Также он отметил, что переселение жителей из приграничных районов области пока не требуется.
При этом ВСУ регулярно предпринимают атаки беспилотниками на Брянскую область.