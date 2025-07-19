Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Павлограде
Новая серия взрывов произошла в Павлограде
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В ночь на 19 июля в Павлограде Днепропетровской области Украины произошла новая серия взрывов. По данным украинского телеканала TCH, это уже пятый взрыв в регионе за последние несколько часов.
Одновременно с этим воздушная тревога была отменена в Кировоградской области, но сирены продолжают звучать в семи других регионах страны.
Сообщается о взрывах в Житомирской области, Одессе и Шостке Сумской области. Местные жители публикуют в соцсетях видео с хлопками и вспышками на горизонте. Власти пока не давали официальных комментариев.
Местные СМИ предполагают, что взрывы могут быть связаны с работой системы противовоздушной обороны (ПВО) или с ударами ВС РФ по критической инфраструктуре.
Ранее военный эксперт Александр Михайлов заявил, что российская крылатая ракета Х-101 представляет серьезную угрозу для противника.