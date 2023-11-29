Украинские солдаты при бегстве из-под Донецка бросили около двухсот тел своих погибших сослуживцев

ВСУ при оставлении своих позиций даже не позаботились об эвакуации тел убитых военнослужащих. Сейчас этим занимаются российские военные.

Об этом рассказал Ян Гагин, советник Дениса Пушилина. По его утверждению, украинская армия при отходе оставила на месте боев большое количество своих погибших и незахороненных бойцов.

«Противник, убегая, даже не пытался их эвакуировать. Пока насчитали около 200», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Возможно, что эта цифра еще увеличится, поскольку на данный момент тела вывозят с мест боев российские солдаты.