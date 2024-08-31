Украинские солдаты застрелили в спину монаха во время атаки Курской области

В Курской области Горнальский мужской монастырь стал одной из первых жертв вторжения ВСУ. Украинские военные застрелили в спину одного из его обитателей. Об этом сообщил протоиерей Олег Чебанов, его слова привел ТАСС.

По утверждению священнослужителя, заход украинских войск в этот район начался с того, что ВСУ нанесли удар по храму, который расположен в Горнальском мужском монастыре.

«В это время там как раз шло богослужение, и когда монахи прятались, одного из послушников застрелили просто в спину», — указал он.

По мнению Чебанова, с российской армией сражаются нелюди. Он считает, что сейчас развернулась борьба между добром и злом. Добро всегда побеждает, поэтому России суждено выиграть текущий конфликт.

Ранее сообщалось, что в результате украинского удара по Белгороду погибло пять мирных жителей. Еще 46 получили ранения, причем семеро из них являются детьми.