Число раненых по итогам украинского удара по Белгороду выросло до 46 человек

Во время удара по Белгороду, по уточненным сведениям, было ранено 46 человек. Такие данные опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что во время очередного удара, который Украина нанесла по Белгороду, снова пострадали мирные люди.

«Пятеро мирных жителей погибли. 46 мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находится 37 человек, семь из них — дети», — указал он.

По имеющимся сведениям, один из детей находится в тяжелом состоянии. Двоих пострадавших планируют отправить в Москву, медики в данный момент ведут подготовку к такому шагу.

До этого Гладков говорил о 37 пострадавших. Все они были ранены по итогам удара ракет «Вампир» чешского производства. Снаряды несли на себе кассетную часть, которая усиливает их поражающую способность.