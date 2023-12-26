Украинские военные объяснили появление блокпостов в Киеве проведением учений
Фото: [Zuma\TASS]
Появившиеся в Киеве блокпосты носят временный характер и будут использоваться для проведения учений, заявили военные власти Киева.
Согласно их сообщению, группировка сил обороны Киева проводит в отдельных районах украинской столицы учения с 25 по 29 декабря. Эти мероприятия предполагают развертывание блокпостов и проверку документов.
Накануне информация о блокпостах в Киеве появилась в соцсетях. Пользователи предположили, что их устанавливают для отлова уклонистов от армии.
Ранее советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак заявил, что для обеспечения мобилизации блокпосты будут установлены во всех украинских городах. Официально власти не подтверждали эту информацию, однако в Сети быстро распространились фотографии блокпостов из разных населенных пунктов Украины.