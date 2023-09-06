Украинских военных заставляют давать расписку о «добровольном оставлении тел»
Фото: [Александр Река/ТАСС]
С украинских военных в принудительном порядке собирали расписки о согласии на то, что в случае гибели их тела не будут эвакуировать с поля боя, рассказали в Следственном комитете России со ссылкой на допросы пленных бойцов ВСУ.
Это делается для того, чтобы впоследствии не выплачивать компенсации родственникам погибших.
В СК сообщили, что при осмотре оставленных украинскими войсками мест боевых действий обнаруживались захоронения без погребения.
Также пленные бойцы ВСУ рассказали следователям, что в случае ранений им не оказывалась помощь, а командиры угрожали расстрелом в случае оставления позиций.