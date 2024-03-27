Украинский беспилотник атаковал административное здание в Белгороде

В Белгороде в административное здание врезался дрон ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадала женщина, получившая осколочное ранение груди и резаную рану руки. Скорая доставила ее в городскую больницу №2 для оказания необходимой помощи.

В здании выбило окна на третьем и четвертом этажах и посекло фасад.

Ранее Гладков доложил о двух атаках беспилотниками ВСУ по поселку Поляна в Шебекинском городском округе. Пострадавших в результате нападения не было.

Сегодня ночью на подлете к Белгороду российские силы ПВО уничтожили 18 воздушных целей.