Украинский беспилотник атаковал административное здание в Белгороде
Фото: [t.me/vvgladkov]
В Белгороде в административное здание врезался дрон ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадала женщина, получившая осколочное ранение груди и резаную рану руки. Скорая доставила ее в городскую больницу №2 для оказания необходимой помощи.
В здании выбило окна на третьем и четвертом этажах и посекло фасад.
Ранее Гладков доложил о двух атаках беспилотниками ВСУ по поселку Поляна в Шебекинском городском округе. Пострадавших в результате нападения не было.
Сегодня ночью на подлете к Белгороду российские силы ПВО уничтожили 18 воздушных целей.