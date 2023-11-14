Украинский беспилотник совершил атаку российского химического завода

«Брянский химический завод имени 50-летия СССР» располагается в деревне Сельцо. На его территории строится новый цех. В нем и был найден беспилотный летательный аппарат самолетного типа с неразорвавшейся взрывчаткой. В кровле цеха обнаружены отверстия, ее пробило сразу в трех местах. Несмотря на это, заряды, которые нес дрон, не сработали. Данные об этом появились у одного из интернет-каналов.

При инциденте никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Саперам предстоит обезвредить взрывчатку и вывести ее за пределы завода.