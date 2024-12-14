Украинский беспилотник упал на частный дом в Краснодарском крае

В ночь на 14 декабря несколько украинских беспилотников атаковали Краснодарский край. Все они были сбиты над территорией различных муниципалитетов.

В ночь с 13 на 14 декабря несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожены в различных муниципалитетах Кубани. Обломки одного из БПЛА упали на частный дом, расположенный в Красноармейском районе в станице Марьянской, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В доме выбиты стекла, получили повреждения хозяйственные постройки. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

Ситуацию контролирует глава Красноармейского района Александр Харитонов. Вениамин Кондратьев поручил ему оказать помощь жителям по восстановлению жилья.

Ранее сообщалось о том, что эвакуированных из-за атаки ВСУ жителей Енакиево перевезли в безопасное место.