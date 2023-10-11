Украинский депутат назвал ситуацию под Авдеевкой очень сложной для ВСУ

По мнению Алексея Гончаренко*, депутата Верховной Рады, на данном участке фронта сейчас сложилась ситуация, которой Киеву надо уделить самое пристальное внимание.

Он считает, что командованию украинской армии надо поддержать подразделения, которые воюют под Авдеевкой, поскольку они попали в очень сложное положение.

«Нужно все туда и немедленно», - написал он в своем микроблоге.

По сообщениям российских представителей, ВСУ уже покинули под Авдеевкой свою первую линию обороны. Российская артиллерия при помощи авиации последовательно перемалывает укрепрайоны, в которых еще держатся украинские части.

*внесен в список экстремистов и террористов, который был составлен Росфинмониторингом