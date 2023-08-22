Украинский командир расстрелял своего подчиненного, испугавшегося боя с русскими

Это произошло под Купянском. Российские бойцы нашли телефон одного из солдат ВСУ. На нем обнаружено видео того, как солдат пытается убежать с передовой, а в него стреляет его собственный сослуживец. Мобильник находился в одном из карманов разгрузки и был поставлен на запись. Он запечатлел момент расстрела. Это видео попало в руки российских бойцов, и они впоследствии передали его журналистам издания РИА Новости.

«По документам, испугавшийся оказался мобилизованным, моральный дух которых уже давно носит отрицательный характер», - рассказал военный, который присутствовал при обнаружении телефона.

При проверке тела убитого украинца, характер его ранений подтвердил факт расстрела. Раны расположены сзади и сбоку, а само тело лежало по направлению к тылу украинской позиции.