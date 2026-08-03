Владимир Путин принял участие в финалировании «Большой перемены» в Красноярске
Владимир Путин принял участие в финалировании «Большой перемены» в Красноярске
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск, где принял участие в торжественной церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Мероприятие прошло в Конгресс-холле Сибирского федерального университета (СФУ), собрав участников, финалистов седьмого сезона и их педагогов-наставников, пишет ura.ru.
Главные детали визита и итоги конкурса
- Общение с участниками: Перед началом церемонии глава государства пообщался со школьниками. Отвечая на вопрос одного из финалистов о значении победы, Владимир Путин отметил: «Победа — это когда ты преодолеваешь самого себя».
- Масштаб проекта: За время проведения конкурса в нем приняли участие более $7 \text{ млн}$ человек. Седьмой сезон объединил свыше$800$ участников (учеников 5–7 классов и старшеклассников) со всей страны и зарубежья.
- Награды и призы:
- $300$ лучших учеников 5–7 классов получили главный приз — «Путешествие мечты» на брендированном поезде через всю Россию.
- Наставники победителей получат денежные премии в размере$100 \text{ тыс.}$ рублей и доступ к образовательным программам.
- Организационный контекст: Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и выступает флагманским направлением «Движения первых» и платформы «Россия — страна возможностей».