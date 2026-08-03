Владимир Путин принял участие в финалировании «Большой перемены» в Красноярске

Общение с участниками: Перед началом церемонии глава государства пообщался со школьниками. Отвечая на вопрос одного из финалистов о значении победы, Владимир Путин отметил: «Победа — это когда ты преодолеваешь самого себя».

Масштаб проекта: За время проведения конкурса в нем приняли участие более $7 \text{ млн}$ человек. Седьмой сезон объединил свыше$800$ участников (учеников 5–7 классов и старшеклассников) со всей страны и зарубежья.

Награды и призы:

$300$ лучших учеников 5–7 классов получили главный приз — «Путешествие мечты» на брендированном поезде через всю Россию.

Наставники победителей получат денежные премии в размере$100 \text{ тыс.}$ рублей и доступ к образовательным программам.