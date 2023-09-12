Украинский медик сообщила о больших потерях в армии и призвала общество к мобилизации

По ее утверждению, обо всем происходящем на фронте местные СМИ не рассказывают в новостях. Обычные люди слишком расслаблены и благодушны из-за этого.

Алина Михайлова, медик из националистического батальона «Волки да Винчи», опровергла все слухи о скорой победе. По ее словам, ее не удастся одержать ни сейчас, ни через год.

«Мы несем большие потери. Никакой романтики в этом нет», - заявила она.

Ее слова привело издание «Страна.ua». Тем не менее, считает Михайлова, победа все-таки возможна. Ради нее все общество должно мобилизоваться. Оно должно перестать неадекватно оценивать все происходящее, и всеми силами приближать успех в конфликте.