Разведывательные беспилотные аппараты Вооруженных сил Украины значительно уступают российским дронам дальнего действия. Об этом в интервью журналисту Евгению Киселеву (признан в РФ иностранным агентом и включен в список террористов и экстремистов) заявил украинский офицер Арти Грин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Можно сказать, что у нас ничего нет», — подчеркнул Грин, говоря о текущей ситуации с беспилотной авиацией Украины.

По его словам, украинские силы не могут эффективно противостоять российским разведывательным дронам, которые способны действовать на значительном удалении и выполнять задачи в глубоком тылу противника. Грин отметил, что российские беспилотники могут работать на глубине до 200 километров, что дает им значительное преимущество.

«Они действительно работают на большой глубине. До 200 км — без проблем», — добавил украинский офицер, комментируя возможности российских дронов.

Напомню, ранее в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы.