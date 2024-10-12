Взрывы и воздушная тревога в нескольких областях Украины

В Киевской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы, об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на телеканал Freedom. Подробной информации о произошедшем пока не представлено.

Воздушная тревога объявлена сразу в нескольких регионах Украины, включая Киевскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую области.

Ранее Киевская областная военная администрация также сообщала о взрывах в регионе, уточнив, что они были вызваны работой систем ПВО. По данным украинских СМИ, взрывы также произошли в Сумах и Одессе.

Напомню, удары по инфраструктуре Украины российские вооруженные силы начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который российские власти возложили на украинские спецслужбы. Основными целями ударов стали объекты энергетической инфраструктуры, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушные тревоги объявляются на территории Украины ежедневно, иногда охватывая всю страну. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские военные не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в ходе боевых действий с ВСУ.

Ранее, украинские злоумышленники пытались «призвать» крымчан по телефону