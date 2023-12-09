Украинский пленный рассказал о своем принудительном призыве после посещения паспортного стола

Петр Щербатый, сдавшийся в плен украинский военнослужащий, рассказал об обстоятельствах того, как он попал в ряды армии. Его рассказ привело ТАСС.

«Приехал за паспортом в паспортный стол. Вышел с паспортом, мне говорят: мы из военкомата, поехали», - сообщил он.

Затем на него надели наручники, чтобы исключить сопротивление, и втолкнули в микроавтобус. По утверждению Щербатого, у части призванных не спрашивали даже фамилию. Одного из таких насильно мобилизованных сильно избили и держали в подвале. Уже в учебке им дали выстрелить всего по несколько раз, и на этом их учеба закончилась. Он также сообщил, что в учебной части их настолько плохо кормили, что солдаты были вынуждены воровать еду у местных жителей.