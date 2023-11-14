Украинский порт в Херсонской области пострадал от серии взрывов

О результатах очередных ударов по Херсону и части области, которая находится под контролем Киева, рассказал Александр Прокудин, руководитель Херсонской областной военной администрации. Он написал в своем микроблоге, что несколько взрывов прогремели в самом порту. Пострадал и Херсон, в нем удары причинили ущерб одному из административных зданий, а также строению, где располагалась организация по общественному питанию.

Удару также подверглось промышленное предприятие, которое находится в городе Берислав. Взрывы повредили часть заводских цехов.