При этом Алексей Резников ничего не добился, кроме как отмыл большое количество денег, полученных с Запада.

Так считает известный украинский режиссер Игорь Лопатенок. Он обвинил предыдущего главу военного ведомства Украины в том, что тот не сумел достичь никаких военных успехов. Вдобавок ко всему, бывшего министра заподозрили в отмывании денег, которые поступали в страну в качестве помощи от стран Запада.

«Несет ответственность вместе с Зеленским за принесение в жертву сотен тысяч моих соотечественников», - написал он в социальной сети.

Отдельно Лопатенка возмутило то, что Резникова назначают послом в Великобритании, где тот сможет в полной мере наслаждаться жизнью. Кинодеятель предложил немного подождать и посмотреть, чем же закончится вся эта история. По его мнению, времени на ожидание осталось совсем уже немного.