Реконструкция очистных в Сергиевском: от старых резервуаров к современным технологиям

В поселке Сергиевский городского округа Коломна завершается реконструкция очистных сооружений — объект готов на 73%. По данным администрации округа, основной объем строительно‑монтажных работ планируют закончить к концу 2026 года, а ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2027 год.

Проект меняет всю технологическую цепочку: вместо устаревших резервуаров строят новые блоки биологической очистки, цех механического обезвоживания осадков и установку глубокой доочистки.

Как пояснил врип главы округа Виктор Верещагин на рабочем совещании, главная цель — не нарастить объемы переработки, а существенно повысить качество очистки воды.

Реконструкция стартовала в 2023 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Работы идут без остановки действующего комплекса — очистка стоков не прекращается. В смене ежедневно заняты около 80 рабочих.

После модернизации комплекс сможет обрабатывать до 60 тысяч кубометров сточных вод в сутки и обслуживать свыше 150 тысяч жителей округа. Новое оборудование обеспечит соответствие экологическим нормативам и снизит риски аварий. Впереди — пусконаладка и подготовка к запуску.