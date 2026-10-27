Спрятал тело ребенка в холодильнике: учитель математики признался в жестоком убийстве

В Ленинградской области задержали 40-летнего учителя математики, подозреваемого в жестоком убийстве тещи и двухлетнего сына своей сожительницы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал «Фонтанка».

По данным издания, сначала мужчина отрицал причастность к расправе, но уже через пять минут дал признательные показания. Сейчас его везут на допрос.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 25 октября, в квартире на улице Комиссара Грушко в Санкт-Петербурге. Учительница истории вернулась домой и обнаружила мать забитой до смерти, а тело двухлетнего сына — спрятанным в холодильнике. В квартире находился ее сожитель. Он попытался напасть и на нее, но женщина в крови выбежала на улицу и позвала на помощь. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Злоумышленник сбежал с места преступления. Позже его заметили в Ленинградской области, где он покупал алкоголь. Там его и задержали.

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