В парке «Крестов брод» в Рошале установили металлического динозавра весом более тонны

В парке «Крестов брод» в Рошале появился новый арт-объект — металлический динозавр. Он встал по соседству с пластиковым мамонтом, и его длина достигает почти шести метров. Авторами скульптуры стали мастер Дмитрий, его супруга и товарищ. На воплощение замысла ушло около трех месяцев, а завершающим этапом остается покраска, сообщил REGIONS.

Габариты фигуры таковы: высота — 3,5 метра, длина — 5,8 метра, масса — свыше тонны. По длине динозавр почти вдвое больше легкового автомобиля. Несмотря на то что внутри он пустой, устойчивость сохраняется. Сам мастер признается: масштаб и был главной идеей проекта.

Скульптуру уже установили — приблизительно в десяти метрах от мамонта. Теперь посетители парка видят рядом двух персонажей из разных эпох, хотя один из них — плод воображения современных художников.

«Хотелось сделать что-то масштабное», — так Дмитрий объяснил выбор динозавра.

Металл потребовал от создателей немалых усилий. Каждый элемент нужно было изготовить, а потом собрать воедино. Летом Дмитрий Лопатин работал над ящером в мастерской в Шатуре. Одна только голова включала 80 деталей и весила порядка 150 килограммов, а всего в конструкции насчитывалось 211 металлических элементов.

«Фигура внутри полая, но укреплена металлопрофилем. В лапах предусмотрено специальное крепление», — объяснил Дмитрий.

Конструкцию рассчитали на эксплуатацию под открытым небом — она должна выдерживать погоду и не терять устойчивости. Сейчас динозавр еще не обрел задуманный облик: впереди покраска. Основной цвет будет темно-зеленым, а под лапами появится коричневый камень.

«Самой большой сложностью было перемещение фигуры. Из-за больших размеров детали в мастерской было трудно поворачивать и двигать», — рассказал мастер.

Для Шатурского округа это не первая крупная работа Лопатина. В июле 2025 года его металлический зубр высотой около двух метров и длиной примерно три метра появился на въезде в родное село мастера — Осаново-Дубовое. Автор хотел вернуть территории прежний символ и вложил в проект собственные средства. Еще одна его скульптура — металлический медведь в обновленном парке поселка Мишеронский, где появились прогулочные дорожки, скамейки, качели и тренажеры.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Ангелина Стельмух ]

Постепенно у Дмитрия складывается коллекция крупных металлических животных, которые становятся частью знакомых жителям мест. Зубр встречает гостей в Осаново-Дубовом, медведь украшает парк в Мишеронском, а динозавру досталась роль нового обитателя Рошаля.

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