«2026! Прощай…»: в Сети вновь заговорили о разводе Инны и Стаса Михайловых

Super: жена Михайлова сделала пост с разбитым сердцем и намекнула на развод

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

53-летняя Инна Михайлова, жена 57-летнего певца Стаса Михайлова, вновь привлекла внимание поклонников к их семейным отношениям, пишет Super.

На своей странице Инна разместила архивное видео с выступлением мужа и добавила к нему подпись: «2026! Прощай…», отметила аккаунт певца и добавила эмодзи с разбитым сердцем. Этот пост многие восприняли как намек на развод.

Ранее Инна уже заявляла, что они со Стасом больше не вместе, и критиковала его новый сценический образ, называя его фальшивым. Сам певец при этом утверждал, что в семье все в порядке.

Новый пост вызвал волну обсуждений в социальных сетях. Одни пользователи просто пересмотрели клип Михайлова 2011 года, другие увидели в подписи отражение личных переживаний Инны и поспешили выразить ей поддержку.

Ранее Инна Михайлова намекнула на измену певца с подругой неоднозначным роликом.

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