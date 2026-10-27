«Не рой другому яму»: Путин объяснил проблемы с энергетикой в Европе

Путин объяснил энергокризис в ЕС действиями властей

Политика

Фото: [Медиасток.рф]

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с энергетикой в Евросоюзе связаны с действиями самих европейских властей. Они наносят удар по своей промышленности и социальной сфере, разрывая соглашения о поставках из России. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя ситуацию, глава государства напомнил отечественную поговорку о том, что не стоит рыть яму другому, поскольку можно попасть в нее самому. По его мнению, именно это сегодня произошло в странах ЕС. Путин также отметил, что Россия является одним из ключевых участников глобального газового рынка, занимая первое место в мире по запасам природного газа и второе по добыче.

Ранее немецкий экономист Йенс Айзеншмидт допустил, что Германия предстоящей зимой может прибегнуть к нормированию потребления энергии. Он указал, что быстрого решения энергетического кризиса в краткосрочной перспективе не существует, а на горизонте сгущаются тучи.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва в вопросе экспорта газа заинтересована во всех выгодных для себя рынках. Россия готова обсуждать поставки, если у европейских стран появится интерес, а у РФ будут свободные объемы.

Ранее Минобороны РФ сообщило о прекращении огня на херсонском направлении.

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