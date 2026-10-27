Лариса Долина покидает сцену после волны критики

71-летняя народная артистка РФ Лариса Долина решила временно отказаться от гастрольной деятельности. В интервью «Пятому каналу» она объяснила свое решение сильным напряжением, которое она испытывает из-за критики и негативных комментариев в свой адрес.

По словам Долиной, ей нужно время, чтобы восстановиться и подготовить новую концертную программу.

«Сейчас пока пауза такая небольшая, мне надо подумать. Но у меня зато есть театр. Так что все хорошо», — сказала певица.

Таким образом, зрители смогут увидеть певицу на сцене в спектаклях, но сольные концерты пока отменяются.

Изменения коснулись четырех выступлений, запланированных до конца 2026 года. Концерты должны были пройти в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске. Теперь билеты на эти выступления недоступны для покупки.

Ранее певица Лариса Долина рассказала, что ехала на юбилей Николая Басквова с мигалками.