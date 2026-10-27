Детсад из 80‑х превратится в современное пространство: как изменятся «Веснушки» в Коломне
Фото: [администрация городского округа Коломна]
В Коломне на улице Шилова капитально ремонтируют дошкольное отделение «Веснушки» школы № 14. Как сообщили в администрации округа, рабочие уже демонтировали старые конструкции и сейчас занимаются устройством новой кровли, стяжкой полов и заменой инженерных сетей.
Ход работ проконтролировал Виктор Верещагин, врип главы городского округа Коломна, проведя рабочее совещание прямо на объекте. Здание 1980 года постройки планируют полностью обновить к сентябрю 2027 года.
По данным властей, фасад выполнят в едином стиле с соседними корпусами школы, территорию благоустроят, а помещения оснастят новой мебелью и современным оборудованием. Отдельно предусмотрено обустройство группы для малышей с особенностями здоровья.
Ремонт проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.