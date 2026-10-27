На конкурс «Безграничные возможности» поступили первые заявки от жителей Московской области

На региональный этап Всероссийского конкурса-премии «Безграничные возможности» поступили первые заявки от жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В Подмосковье живут множество талантливых, целеустремленных и неравнодушных людей. Уже первые жители подали свои проекты на конкурс „Безграничные возможности“, и я уверен, что это только первые истории, которые удивят и вдохновят экспертов и жителей региона», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.

Цель конкурса — показать истории людей, которые преодолевают барьеры и раскрывают новые возможности, а также представить успешные практики по созданию условий для полноценного участия людей с инвалидностью в жизни общества.

Конкурс проводится по двум направлениям — «Люди без границ» и «Норма жизни». Первое посвящено личным историям достижений и самореализации, второе — проектам по созданию доступной среды. Отдельная номинация «Территория равных возможностей» посвящена региональным и муниципальным практикам, которые формируют инклюзивную среду.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 ноября 2026 года на сайте проекта. В декабре будет проведен региональный отбор, в январе и феврале — федеральный. Победителей наградят в апреле 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения.