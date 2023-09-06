Украинский военачальник признал наличие проблем на трех направлениях фронта

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной обстановке на трех направлениях.

Он уточнил, что речь идет об артемовском, купянском и краснолиманском направлениях.

Генерал призвал своих солдат не допустить потерю занимаемых рубежей.

В последнее время ВСУ перебрасывают резервы с южных направлений на восточные, поскольку там ситуация грозит прорывом фронта.

Западные союзники Украины высказывают недовольство тем, что украинское командование растаскивает силы по всей линии соприкосновения вместо того, чтобы сосредоточить их на направлении главного удара, которым стратеги НАТО считают юг страны.