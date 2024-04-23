Украинский военнопленный назвал службу в ВСУ «дорогой в один конец»

Украинский военнопленный Андрей Бабенко назвал службу в ВСУ «дорогой в один конец» и призвал своих соотечественников любым способом избегать попадания в армию.

Интервью с Бабенко опубликовало Минобороны РФ.

Солдат рассказал, что их подразделение, несмотря на большие потери, не отправляли на переформирование и отдых, а вновь и вновь бросали на разные участки фронта. Сам он был дважды контужен, однако в госпитале его спустя сутки-двое признавали готовым воевать.

Подразделение Бабенко попало под обстрел российскими беспилотниками. Солдаты спрятались в блиндаж. Вскоре пришла российская штурмовая группа. Украинские военнослужащие побросали автоматы и сдались в плен.

На обратном пути их обстреливали ВСУ. Российские солдаты помогли им укрыться от огня, и никто в результате не пострадал. Бабенко отметил, что никто в украинской армии воевать больше не хочет.

Ранее сообщалось, что три украинских солдата переплыли Днепр, чтобы сдаться в российский плен.