На Херсонском направлении три солдата ВСУ сдались в плен, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, опубликовавший соответствующее видео.

На Херсонском направлении три солдата ВСУ сдались в плен, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, опубликовавший соответствующее видео.

Для этого ранним утром военные переплыли Днепр. О намерении сдаться они заранее оповестили российское командование, поэтому акция была четко скоординирована.

Теперь, подчеркивает Сальдо, эти украинцы смогут вернуться к своим семьям живыми после окончания СВО. Херсонский губернатор призвал солдат ВСУ не «умирать за олигархическую клику Зеленского и его приспешников», а лучше сдаться в плен.

Ранее украинский солдат рассказал, что его побудила сдаться в плен записка, сброшенная с российского беспилотника. Он отметил, что командование послало его на верную смерть, на участок, который находился под постоянным огневым воздействием российских войск.