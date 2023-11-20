Украинский военнопленный пожаловался на нехватку обмундирования в ВСУ
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ВСУ испытывают серьезную нехватку обмундирования и амуниции, рассказал украинский военнопленный с позывным Журналист.
Он служил в 501-м батальоне морской пехоты в качестве старшины. В обязанности Журналиста входило обеспечение личного состава обмундированием.
Военнопленный отметил, что в подразделении собраны военнослужащие с разной степенью подготовки. Также он отметил, что в батальоне осталось мало офицеров, они либо погибли, либо ранены.
По его словам, командование отправляло небольшие группы десанта на левый берег Днепра без офицеров.
«По сути, нас кинули как пушечное мясо», – заключил Журналист.