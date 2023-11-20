Украинский военнопленный пожаловался на нехватку обмундирования в ВСУ

ВСУ испытывают серьезную нехватку обмундирования и амуниции, рассказал украинский военнопленный с позывным Журналист.

Он служил в 501-м батальоне морской пехоты в качестве старшины. В обязанности Журналиста входило обеспечение личного состава обмундированием.

Военнопленный отметил, что в подразделении собраны военнослужащие с разной степенью подготовки. Также он отметил, что в батальоне осталось мало офицеров, они либо погибли, либо ранены.

По его словам, командование отправляло небольшие группы десанта на левый берег Днепра без офицеров.