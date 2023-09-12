Украинский военнослужащий обрадовался попаданию в российский плен

Он получил тяжелое ранение и был оставлен своими сослуживцами на поле боя. Там он провел 4 дня, пока его не обнаружили российские разведчики.

Евгению Зиновику 37 лет, у него трое детей и престарелые родители, за которыми он ухаживает. Тем не менее, его мобилизовали и отправили в Великобританию для подготовки к боевым действиям. Когда он попал на фронт, то принял участие в контрнаступлении. Его часть атаковала село Новодонецкое. Броневик Mastiff, в котором ехал Зиновик, подорвался на мине, он сам получил ранение с повреждением тазовых костей и не мог самостоятельно передвигаться.

Сослуживцы оказали ему первую помощь, спрятали в разбитом броневике и ушли, пообещав вернуться. Раненый провел 4 дня на этом месте.

«О доме думал, о близких. Увижу ли их еще когда-нибудь», - рассказал он.

Спасли украинца бойцы ВС РФ, наткнувшись на него. Они добыли носилки и вынесли пленного с поля. Уже в плену он получил медицинскую помощь, был нормально накормлен. Зиновик признался, что очень рад такому исходу.