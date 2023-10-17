Украинским артиллеристам на купянском направлении поставили дефектные снаряды

Одно из артиллерийских подразделений ВСУ под Купянском получило боеприпасы, на которых сразу были видны следы их порчи.

Неликвидные снаряды пришли россыпью, даже без ящиков. Судя по всему, они длительное время хранились в ненадлежащих условиях. Об этом рассказал Андрей Марочко, подполковник Луганской народной республики в отставке.

«Снаряды пришли без укупорки, на многих имеются царапины и следы деформации», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. У Марочко возникла версия, что все эти снаряды ранее хранились на складе РАВ, и здание было уничтожено ударом российской армии. Украинские военные собрали то, что уцелело, и отправило это в войска.