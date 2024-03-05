Украинское командование отчиталось перед Пентагоном о текущей обстановке на линии фронта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров дали отчет о своих действиях министру обороны Соединенных Штатов Ллойду Остину. Об этом сообщил сам Сырский в своем Telegram-канале.

Сырский в своем сообщении указал, что него состоялся крайне важный разговор с главой Пентагона.

«Вместе с министром обороны Украины Умеровым проинформировали министра обороны США о ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях», - указал он.

По утверждению Сырского, сейчас идет активная работа со стороны обеих стран по обеспечению нужд Украины боеприпасами, а также закрытия других потребностей ВСУ.

Ранее появлялись сообщения, что новый главком украинской армии впал в запой почти сразу после вступления в должность. В качестве доказательств приводились видеокадры с его посещением различных организаций. В кадрах Сырский нетвердо стоял на ногах, покачивался, разговаривал невнятно либо вообще молчал и смотрел ничего не понимающим взглядом.