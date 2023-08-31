Украинское командование подтвердило гибель двух своих вертолетов

Сведения о том, что в зоне специальной операции неподалеку от Артемовска погибло сразу 6 украинских пилотов, появились еще вчера. Сегодня появились подтверждения этого факта.

О падение двух вертолетов Ми-8 рассказал Илья Евлаш, руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Украины. Он заявил, что на артемовском направлении разбились 2 вертолета, и это принесло смерть шести летчикам.

«Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8», - заявил он.

Его слова привело издание РБК-Украина. По утверждению Евлаша, воздушные суда выполняли боевую задачу. Он не стал приводить никаких подробностей крушения вертолетов, но добавил, что следствие сейчас выясняет все обстоятельства аварии.