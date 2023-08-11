Украинское правительство ликвидирует офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Власти Украины решили распустить офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести в особых обстоятельствах. Об этом сообщил уполномоченный Олег Котенко украинскому изданию «Громадское».

Ведомство занималось, в частности, обменом тел погибших солдат. На официальной странице офиса сообщается о более чем трех тысячах тел, разысканных в зоне боевых действий и захороненных.

Причины роспуска офиса не сообщаются.

По предварительным данным, его функции поделят между собой три ведомства. МВД будет заниматься розыском пропавших, на плечи ГУР ляжет возвращение тел погибших, а Минобороны будет контролировать деятельность поисковых групп.