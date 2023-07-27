Украинского дипломата обвинили в пьяном дебоше в Южной Корее

Он устроил драку в баре, который расположен в Сеуле, затем ударил сотрудника этого заведения, а напоследок оказал сопротивление правоохранителям.

Южнокорейские издания сообщили, что в столице в районе Итэвона был задержан сотрудник украинского посольства. Он сначала подрался с другими посетителями бара, а потом напал на работника, который пытался его утихомирить. А когда на вызов приехал полицейский, то дебошир напал еще и на него. В итоге буйного украинца пришлось задержать.

Теперь руководством министерства иностранных дел Украины принято решение, что оно отзывает этого сотрудника на родину. Об этом написал в социальных сетях Олег Николенко, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.