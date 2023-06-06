Украинцы выпустили по Горловке 13 ракет из РСЗО

Во вторник, 6 июня, около 19:55 часов украинцы вновь обстреляли территорию ДНР. Удар был нанесен из РСЗО, сообщают в представительстве ДНР в СЦКК.

Украинцы стреляли из Дзержинска, удары наносились по Калининскому и Никитовскому районам Горловки. Было выпущено не меньше 13 ракет.

На данный момент тип РСЗО, из которого наносился удар по Горловке, не установлен. Другие подробности уточняются, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.