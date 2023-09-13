Украину предупредили о возможной отправке подростков на фронт

При затяжной войне им рано или поздно придется отправиться к местам боевых действий, так считает украинский политолог Сергей Дацюк.

Он заявил, что уже говорил об этом ранее. При затяжной войне детям придется отправиться на фронт, поскольку именно так устроена жизнь.

«Если мы деремся до конца, то мы деремся до конца. И дети тоже на каком-то этапе включаются в войну», - заявил он.

Интервью с политологом и философом вышло на одном из интернет-каналов. Дацюк сообщил, что ранее некоторые государства уже подавали пример в этом, отправляя в бой несовершеннолетних. Такие случаи уже неоднократно бывали в мировой истории.