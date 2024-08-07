Украл из гаража: Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в краже электроинструментов

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Клин в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи электроинструментов и технических средств для ремонта и обслуживания холодильного оборудования задержали 62-летнего жителя Мурманской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленник подобрал ключ от двери гаража, расположенного в одном из ГСК на Банном проезде, и незаконно проник в помещение. Оттуда он похитил электроинструменты, а также технические средства для ремонта и обслуживания холодильного оборудования. После чего он погрузил краденные вещи в свой автомобиль и скрылся с места преступления.

Оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения и смогли установить и задержать подозреваемого по месту временного проживания в частном доме в Тверской области. В ходе проведения обыска полицейскими на приусадебном участке были обнаружены ранее похищенные вещи.

Мужчина пояснил, что изъятое он планировал продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.