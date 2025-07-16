Умер мужчина, пострадавший от удара беспилотника в Воронеже

В Воронеже скончался мужчина, получивший ранения в результате атаки дронов. 56-летний пострадавший находился в состоянии комы, однако полученные повреждения головы оказались смертельными.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, в медицинском учреждении продолжают лечение 13 человек, включая четверых несовершеннолетних. Ребенок, поступивший в больницу в критическом состоянии, пришел в себя.

Во время налета беспилотных летательных аппаратов 57-летний мужчина находился возле своего дома на улице Ватутина. В результате взрыва он получил тяжелую черепно-мозговую травму и ранение головы.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при ударе дронов по Воронежу выросло до 24 человек.