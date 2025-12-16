Уничтожено 83 БПЛА: российская ПВО отбивала ночью массированную атаку украинских беспилотников
Минобороны: ПВО сбила 83 беспилотника над регионами РФ в ночь на 16 декабря
Фото: [istockphoto.com/Miragest]
В течение ночи на вторник, 16 декабря, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 83 дрона неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.
По утверждению военных, ВСУ пытались наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона эффективно и отбивала удары неприятеля.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.
Над Брянской областью было уничтожено 64 беспилотника. Над Калужской областью сбили девять БПЛА. Пять дронов перехватили в Смоленской области. Два беспилотника уничтожены над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву. Столько же удалось сбить над Республикой Крым. Еще один дрон удалось нейтрализовать в Тверской области.
Ранее Минобороны сообщило о 130 сбитых беспилотниках за ночь на 15 декабря. Больше всего БПЛА, 38 единиц, было перехвачено над Астраханской областью.