Уничтожено 83 БПЛА: российская ПВО отбивала ночью массированную атаку украинских беспилотников

В течение ночи на вторник, 16 декабря, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 83 дрона неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, ВСУ пытались наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона эффективно и отбивала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Брянской областью было уничтожено 64 беспилотника. Над Калужской областью сбили девять БПЛА. Пять дронов перехватили в Смоленской области. Два беспилотника уничтожены над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву. Столько же удалось сбить над Республикой Крым. Еще один дрон удалось нейтрализовать в Тверской области.

Ранее Минобороны сообщило о 130 сбитых беспилотниках за ночь на 15 декабря. Больше всего БПЛА, 38 единиц, было перехвачено над Астраханской областью.