Уничтожены два БПЛА, летевшие на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил, что средства ПВО Минобороны сбили следовавший в сторону Москвы беспилотник.

«ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уничтожены два беспилотника, летевшие на Москву, данные сообщения появились с разницей в три часа. Таким образом в ночь на 18 июля уже уничтожено 4 вражеских БПЛА в Московском регионе.