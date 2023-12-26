Ураган в Австралии унес жизнь человека

Один человек погиб в результате разрушающего урагана, обрушившегося на Австралию, сообщил во вторник, 26 декабря, телеканал 9News .

По данным источника, больше 100 тысяч домов лишились электричества из-за шторма в штате Квинсленд. Также повалены деревья. Отмечается, что женщина погибла именно из-за дерева, которое упало на нее.

Премьер Квинсленда Стивен Майлз заявил, что обрушившийся на регион шторм является «беспрецедентным» явлением. Из-за сильного ветра на юго-востоке штата были повреждены дома. Майлз также отметил, что ураган сносит бетонные электрические столбы.

Телеканал со ссылкой на местные власти сообщил, что на восстановление электроснабжения и разбор завалов уйдет несколько дней. Как отмечают синоптики, угроза ливней в юго-восточной части Квинсленда миновала, но несильные дожди все равно будут идти в регионе.

В конце ноября сильный ураган обрушился на Крым и Краснодарский край. В результате – три человека погибли и десятки людей пострадали.